На Нерюнгринской ГРЭС запустили в работу отремонтированный энергоблок №2

Специалисты Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) запустили в работу энергоблок № 2 после проведения капитального ремонта. Более 30 мероприятий выполнено в рамках реализации производственной программы 2026 года.

В целях повышения надежности котельного оборудования энергетики обновили более 350 тонн поверхностей нагрева котлоагрегата № 2. На турбоагрегате № 2 специалисты заменили арматуру, элементы главного паропровода, выполнили текущее обслуживание основного электротехнического оборудования.

Напомним, в 2023 году завершился первый этап модернизации энергоблока № 2 и был установлен новый блочный силовой трансформатор Т-2. На турбоагрегате № 2 впервые с начала эксплуатации блока выполнена замена элементов турбины – роторов высокого и среднего давления, ремонт надбандажных, каминных, сегментных уплотнений, комплекта крепежа цилиндров, запорной арматуры высокого давления турбинного и котельного отделений. На котлоагрегате № 2 произведена частичная замена поверхностей нагрева общей массой порядка 300 тонн. Также энергетики произвели полную замену обмотки статора турбогенератора и генераторного выключателя.

Поэтапная модернизация основного и вспомогательного оборудования Нерюнгринской ГРЭС реализуется с 2021 по 2029 годы в рамках программы повышения надежности АО «ДГК» и содержит общий объем финансирования более 40 млрд рублей.

Нерюнгринская ГРЭС является одним из центров нагрузок энергосистемы Дальнего Востока, обеспечивая электроэнергией центральные и южные районы Якутии, а также тяговые подстанции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.