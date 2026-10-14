Определена четвертая тройка финалистов Чемпионата электриков IEK: в Обнинске завершился заключительный полуфинал

Завершен четвертый полуфинал Открытого чемпионата электриков IEK, и конкурс выходит на финишную прямую! Впереди финал, по итогам которого будут определены лучшие электромонтажники 2026 года. А сейчас мы готовы назвать фамилии победителей последнего тура, прошедшего в Обнинске.

В лиге «Профессионалы» 1-е место занял Булат Сафиуллин, 2-е — Раиль Гарипов, 3-е — Константин Бейдик. В лиге «Юниоры» «золото» взял Арсен Гиниатуллин, «серебро» — Вениамин Юрпалов, «бронзу» — Иван Королев.

Победители получили денежные призы, а «золотой» и «серебряный» призеры среди профессионалов и победитель среди юниоров — путевки в финал Чемпионата электриков. Там они будут бороться за главный приз соревнований и право представлять Россию на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» в Екатеринбурге в ноябре.

Наталия Бельская, директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP:

«Сегодня завершился заключительный промежуточный этап Чемпионата электриков IEK, и впереди большой финал, по итогам которого мы узнаем имена лучших электромонтажников этого года. Уверена, нас ждет по-настоящему живое и интересное событие: все конкурсанты — сильные профессионалы с высоким уровнем подготовки, неравнодушные к своему делу и открытые новому. Мы, со своей стороны, рады дать им возможность продемонстрировать свое мастерство и вместе развивать компетенцию ″Электромонтаж″, профессию и отрасль».

В Обнинске полуфинал Чемпионата проходил впервые. Принимающей стороной стал Обнинский колледж технологии и услуг, организаторами — IEK GROUP и АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:

«Калужская область имеет стратегическое значение для нашей компании. В регионе работают уже две наши производственные площадки, в Балабаново и Малоярославце, которые производят металлические кабеленесущие системы, металлические опоры и мачты освещения. Чемпионат электриков — еще одна форма сотрудничества с регионом. С его помощью мы хотим привлечь внимание к вопросу подготовки кадров, особенно актуальному для территории с большим промышленным потенциалом».

На соревновательных площадках встретились лучшие электромонтажники Санкт-Петербурга, Карелии, Татарстана, Московской, Самарской и Саратовской областей.

Они собирали и коммутировали электроустановку с помощью линеек модульного оборудования ARMAT и MASTER IEK, кабель-каналов PRIMER и другой продукции IEK. Как рассказал главный эксперт полуфинала, использовать в одной установке устройства из разных серий можно благодаря их универсальности и совместимости. Во второй части задания конкурсанты писали алгоритм управления на языке FBD в программе ONI PLR Studio. Работу полуфиналистов судьи оценивали по множеству параметров: установка кабеленесущих систем, щитов, элементов управления и нагрузки, а также их соединение.

Все полуфиналисты получили возможность пройти независимую оценку квалификации и Международный паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий их квалификацию по стандарту БРИКС.

Пока конкурсанты состязались, представители Агентства развития профессионального мастерства и крупных промышленных предприятий Обнинска обсудили вопросы подготовки и удержания рабочего персонала, повышения производительности труда, развития чемпионатного движения и независимую оценку квалификации.

Гости в это же время рассматривали выставку новинок IEK, принимали участие в конкурсах и мастер-классах: тянули карточки со схемами и затем по ним собирали электрические щиты, настраивали реле напряжения и тока, астрономический таймер, фотореле, многофункциональное реле. В другом мастер-классе создавали сценарий освещения с помощью электроустановочных изделий SKANDY.

А после конкурса полуфиналисты побывали на экскурсии на заводе IEK GROUP в Балабаново. Там они посмотрели, как на автоматизированных линиях производятся металлические лотки и другие элементы кабеленесущих систем: как станки штампуют и перфорируют заготовки, вальцуют и профилируют. Посетителей ознакомили также с системой контроля качества на предприятии — она обеспечивает выпуск деталей, соответствующих установленным требованиям.

Полуфинал в Обнинске стал заключительным в серии туров, которые прошли также в Ясногорске, Казани и Минске. 15 октября в Ульяновске состоится большой финал Чемпионата, по итогам которого будут определены лучшие электромонтажники 2026 года.