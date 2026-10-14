«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией центр социальной реабилитации в Санкт-Петербурге

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 750 кВт мощности центру социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Объект подключен по первой и второй категориям надежности электроснабжения, что гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики выполнили проектирование, построили и оборудовали блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили два силовых трансформатора мощностью 1000 кВА каждый, проложили кабельные линии электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии. Все использованное оборудование - российского производства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».