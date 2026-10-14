«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 54 агрообъекта в Кабардино-Балкарии в 2026 году

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за девять месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям 54 сельскохозяйственных объектов. Общий объем выданной мощности составил 8,4 МВт.

В числе ключевых реализованных проектов – выдача 200 кВт дополнительной мощности предприятию «Агро-07» в селении Герменчик Урванского района. Это один из крупнейших агропромышленных комплексов региона, который специализируется на выращивании плодово-ягодной продукции и изготовлении фруктовой пастилы. Площадь собственных садов компании составляет 200 га, а ежесезонный сбор достигает семи тысяч тонн. При этом современное плодохранилище позволяет единовременно хранить до 15 тысяч тонн урожая. В 2020 году энергетики уже выдали «Агро-07» 400 кВт. В связи с расширением производства потребляемая мощность увеличена до 600 кВт.

Кроме того, в январе – сентябре текущего года специалисты «Каббалкэнерго» обеспечили электроэнергией плодовый сад в селе Алтуд, птицефабрику в Старом Череке и фруктохранилище в Нартане.

«Надежное электроснабжение – фундамент для развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии. Подключая новые хозяйства к электрическим сетям, мы помогаем местным производителям создавать рабочие места и укреплять экономику региона. Поэтому качественное и быстрое выполнение таких запросов остается для нас приоритетом», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» Резуан Загаштоков.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе – личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.