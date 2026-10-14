«Россети» и НИУ «МЭИ» договорились расширить научно-техническое сотрудничество

«Россети» и НИУ «МЭИ» заключили соглашение о долгосрочном партнерстве в области совместной научно‑исследовательской и научно‑практической деятельности. Документ подписали на РЭН–2026 заместитель Генерального директора – главный инженер компании Евгений Ляпунов и проректор по науке и инновациям университета Иван Комаров.

Стороны планируют работу по приоритетным технологическим направлениям, среди которых обозначены системы накопления энергии, силовая электроника, цифровой инжиниринг, сети постоянного тока, диагностика, информационная и производственная безопасность, искусственный интеллект и роботизация. Созданные инновационные решения будут включены в Технологический реестр Группы «Россети».

Новое соглашение расширяет договоренности, заключенные в 2023 году. Также оно регламентирует коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, предусматривается развитие испытательной, экспериментальной и лабораторной базы.

«НИУ «МЭИ» – не только крупнейший энергетический вуз России, но и передовой исследовательский центр. Вместе мы будем работать над ключевой задачей: сокращать путь от появления научной идеи до этапа ее внедрения. Углубление нашего сотрудничества будет способствовать развитию отраслевой науки и укреплению технологического суверенитета отечественной энергетики», – отметил Евгений Ляпунов.