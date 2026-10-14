«РусГидро» готовит новые проекты генерации на юге России и Дальнем Востоке

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провёл встречу с председателем правления — генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным. Как сообщили в Правительстве РФ, стороны обсудили финансовые и производственные результаты компании, реализацию проектов гидроэнергетики на юге России, развитие генерации на Дальнем Востоке и подготовку кадров.

По итогам первого полугодия 2026 года объём выработки электроэнергии предприятиями «РусГидро» составил около 81 млрд кВт·ч. Выручка увеличилась примерно на 20%, до 428 млрд рублей, показатель EBITDA — на 53%, до 150 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 60 млрд рублей, что почти на 90% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Установленная мощность объектов «РусГидро» составляет почти 42 ГВт. По итогам 2026 года компания планирует перечислить в бюджеты разных уровней около 166 млрд рублей налогов. В ближайшие годы ожидается двукратное увеличение этого показателя за счёт ввода новых генерирующих объектов.

Компания продолжает реализацию гидроэнергетических проектов на юге России. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию Нихалойскую ГЭС в Чеченской Республике и Верхнебаксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии, а также модернизировать гидроаккумулирующую станцию каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкесии.

«Есть серьёзное технологическое достижение – впервые в мировой практике мы выполнили достаточно уникальные по сложности работы по восстановлению высотного положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. То есть это здание весом порядка 300 тыс. тонн мы смогли выровнять и приподнять почти на полтора метра – на 140 см. До сих пор в мире такие объекты никто подобным образом не перемещал. Эта технология была разработана в наших институтах. Планируем достроить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году», — рассказал Виктор Хмарин.

На Дальнем Востоке «РусГидро» опережающими темпами проектирует Нижне-Зейскую ГЭС установленной мощностью более 400 МВт. Станция будет использоваться не только для производства электроэнергии, но и для противопаводковой защиты территорий.

В результате строительства и модернизации электростанций установленная мощность объектов компании на Дальнем Востоке должна увеличиться более чем на 2 ГВт. Для эксплуатации новых мощностей «РусГидро» планирует привлечь свыше тысячи специалистов. Компания сотрудничает с 22 высшими учебными заведениями, поддерживает профильные школьные классы и реализует программы для студентов.