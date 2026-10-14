В Москве стартовал Международный форум «Российская энергетическая неделя»

В Москве стартовал девятый Международный форум «Российская энергетическая неделя». Первый день Форума — Молодежный день, в Гостином дворе открылась Выставка оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса. Форум продлится до 16 октября, тема года — «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

Участниками Молодежного дня станут более двух тысяч студентов, школьников и молодых специалистов из России, стран СНГ и БРИКС. Они зададут вопросы руководителям отраслевых компаний и представят свои инженерные разработки отраслевым экспертам. Энергетические компании проведут собственные секции, а для многих профильных вузов участие в Молодежном дне входит в подготовку студентов.

«Под текущие задачи отрасли нужны инженеры, и готовить их нужно уже сейчас. Поэтому в этом году Форум открывается Молодежным днем: студенты и молодые специалисты смогут показать свои проекты руководителям компаний, в которых им предстоит работать», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума Александр Новак.

В Манеже также пройдет открытие Национального стенда Индии, страна впервые за время существования Форума выступает его официальным партнером: Федерация индийской нефтяной промышленности (FIPI), представляющая Министерство нефти и природного газа Индии, покажет проекты восьми компаний нефтяной отрасли.

«Российская энергетическая неделя — это не просто место для обсуждения ключевых трендов и технологических решений, но и важный инструмент для демонстрации реальных разработок и прямой диалог с лидерами рынка, которые закладывают основу для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса на годы вперед. Особую роль в этом играет масштабная выставочная экспозиция, которая в этом году объединила порядка ста компаний, организаций и производителей оборудования — от нефтегаза, угля и атома до метрологии и возобновляемых источников энергии. Многие новейшие отечественные технологии и разработки будут представлены широкой публике впервые. Деловая программа Форума в этом году включает в себя более 50 мероприятий. Основными темами станут новая энергетика и фундаментальные изменения на рынках нефти и газа в условиях геополитических вызовов. Серьезное внимание будет уделено подготовке квалифицированных кадров для отрасли», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2026 Антон Кобяков.

Свои решения в рамках выставочной экспозиции покажут Росатом, «Транснефть», «Татэнерго», «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мосэнергосбыт», МОСГАЗ и «Мосводоканал». От Ростеха участвуют ОДК и холдинг «Высокоточные комплексы». Также в экспозиции производители оборудования для энергетики: «Таврида Электрик», НПП «ЭКРА», НПП «Бреслер», «Релематика-НКУ», «Завод ТАТКАБЕЛЬ», Группа ФИНГО и «ЭнКОР Групп», которая выпускает отечественные солнечные ячейки. Нефтегазовый сервис представят «СибБурМаш», «ГЕРС Технолоджи» и «Ойл Автоматика», науку и образование — Губкинский университет, Томский политехнический университет и ИНХС РАН. Будет и стенд Фонда «Сколково». Среди экспонатов — программно-технический комплекс TOPAZ компании «ПиЭлСи Технолоджи» для автоматизации энергообъектов и демонтажный робот «БЕТОНОЛОМ 1000 РН» с дистанционным управлением, которым посетители смогут управлять сами.

15 и 16 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет деловая программа: более 40 сессий по семи направлениям — «Трансформация рынка нефти», «Развитие рынка газа», «Инвестиции в электроэнергетике», «Новая энергетика», «Энергия международного сотрудничества», «Экология и энергоэффективность», «Образование и кадры». Участники обсудят финансирование новых нефтегазовых проектов, социальную газификацию, энергоснабжение центров обработки данных, производство отечественного газотурбинного оборудования, сотрудничество со странами АСЕАН и проекты в Арктике.

На полях Форума пройдут заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика». В дни Форума состоится церемония награждения победителей медиаконкурса «Энергия пера».

Титульный партнер — А7

Генеральный атомный партнер — Госкорпорация «Росатом»

Стратегический партнер — ПАО «Россети»

Официальный нефтяной партнер — ПАО «Транснефть»

Страна-партнер — FIPI, представляющая нефтегазовую отрасль Индии

Официальные партнеры: ПАО «Газпром нефть», АО «Интер РАО — Электрогенерация», «Интер РАО — Машиностроение», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сбербанк» СИБУР, ПАО «Сургутнефтегаз»;

Партнеры: ПАО «Татнефть», ПАО «Т Плюс»;

Спонсор — ПАО «Газпром»

Коммуникационный партнер — МАЕР

Бизнес-партнеры: ГКР «ВЭБ.РФ», Банк ГПБ (АО), АО «Зарубежнефть», ООО «УК «Металлоинвест», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «ВО «Промсырьеимпорт», ПАО «Русгидро», ООО «УК «Эльга», МКООО «Эн+ Холдинг»;

Партнеры деловой программы: РЭА Минэнерго России, ООО «РК Страховой Брокер», АО «Силовые машины», АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;

Партнеры по организации: Ассоциация «Глобальная энергия», ПАО «Банк ПСБ», АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», АО «СУЭК», ПАО «Форвард Энерго», ООО «Юнигрин Энерджи», ПАО «Юнипро»;

Партнер по организации Выставки — Positive Technologies

Партнер Молодежного дня — Благотворительный фонд «Надежная смена»

Технологический партнер — ГК NexTouch

Официальные поставщики: АСГ, Холдинг Аква, Старо-Мытищинский источник

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