От кабельного производства до технологий защиты металла: участники секции АЭК посетили «Людиновокабель» и «Алхимет»

14 октября 2026 года участники заседания секции «Телекоммуникационные кабели» Ассоциации «Электрокабель», проходящего в Калуге, продолжили профессиональную программу на производственных площадках группы компаний «Людиновокабель». Гости получили возможность познакомиться с работой двух предприятий — кабельного завода «Людиновокабель» и производства стальной проволоки с антикоррозионным покрытием «Алхимет».

Первый день заседания секции был посвящён актуальным вопросам телекоммуникационного рынка: объёмам производства, обеспечению сырьём, новым технологиям, стандартизации и маркировке кабельной продукции. Второй день позволил участникам перейти от обсуждения отраслевых задач к непосредственному знакомству с производством.

Особый интерес представляет завод «Алхимет», расположенный на территории особой экономической зоны «Калуга» в Людинове. Предприятие полного производственного цикла специализируется на изготовлении стальной проволоки с цинк-алюминиевым антикоррозионным покрытием ЦАММ. Производство оснащено современным оборудованием испанской компании Druids Process Technology, а его заявленная мощность составляет до 2000 тонн продукции в месяц. Такая проволока применяется в различных отраслях промышленности, в том числе для бронирования электрических и оптических кабелей.

С декабря 2024 года «Алхимет» входит в группу компаний «Людиновокабель». Объединение производственных компетенций позволяет группе развивать ассортимент и расширять возможности поставок продукции для кабельной промышленности и смежных отраслей.

Подробную и насыщенную экскурсию для гостей провёл Вадим Юрьевич Чайко, генеральный директор АО «Людиновокабель». Личное участие руководителя придало встрече особый характер: знакомство с производственными процессами сопровождалось профессиональным разговором о технологиях, организации производства и развитии предприятий группы.

Вадим Чайко хорошо знаком аудитории RusCable.Ru. Ранее в интервью проекту «Лица кабельной отрасли» он рассказывал о стратегии расширения группы компаний, приобретении новых производственных активов и перспективах кабельного рынка.

Не менее важной частью визита стала атмосфера встречи. Принимающая сторона продемонстрировала настоящее отраслевое гостеприимство — открытость к профессиональному общению, внимание к гостям и готовность делиться опытом. Именно в такой обстановке укрепляются деловые связи, рождаются новые идеи и формируется доверие между участниками рынка.

Производственные экскурсии стали содержательным завершением двухдневной программы секции «Телекоммуникационные кабели» АЭК. Они ещё раз напомнили, насколько разнообразна современная кабельная промышленность и как много предприятий, технологий и специалистов объединяет производственная цепочка — от материалов и комплектующих до готовой кабельной продукции.

RusCable.Ru благодарит руководство и коллективы группы компаний «Людиновокабель» и завода «Алхимет» за гостеприимство, интересную экскурсионную программу и открытый профессиональный диалог.

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