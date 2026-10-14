Стартовали монолитные работы на станции метро «Сосенки»

Начались монолитные работы на станции «Сосенки» Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это один из ключевых этапов строительства, когда формируется основной несущий каркас станционного комплекса: стены, перекрытия, колонны, платформенная часть и другие железобетонные конструкции.», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, уже пройден левый перегонный тоннель между станциями «Новомосковская» и «Сосенки». Продолжается проходка правого – щит «Татьяна» прошел почти две трети пути.

«Станция "Сосенки" расположится рядом с одноименной деревней, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032. Станция улучшит комфорт поездок для более чем 85 тысяч жителей и работников ТиНАО», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в рамках первого этапа Троицкой линии метро уже построено и открыто 11 станций.

«В 2029 году завершим строительство всего второго этапа Троицкого радиуса, в составе которого, кроме "Сосенок", будут станции "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк», – пояснил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».