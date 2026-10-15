IEK на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ 2026»

15 октября IEK примет участие в форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ 2026» в Москве. На стенде компания представит цифровые решения IEK, которые помогают автоматизировать работу проектировщиков и упростить применение продукции IEK на разных этапах проектирования инженерных систем.



Ключевые цифровые инструменты компании на стенде:

Плагин для автоматизации проектирования кабеленесущих систем: позволяет ускорить построение и редактирование трасс, а также работу с оборудованием IEK непосредственно в САПР.

BIM-библиотеки IEK по основным товарным группам для популярных систем проектирования.

Калькуляторы и конфигураторы: дополняют основные инструменты проектировщика и помогают выполнять подбор оборудования, инженерные расчеты и формирование готовых решений.

Цифровые продукты IEK развиваются как единая экосистема инструментов для проектирования: от готовых BIM-данных о продукции до специализированных программных решений, автоматизирующих отдельные инженерные задачи.

Промокод на билет указали в МАКСЕ

Когда: 15 октября 2026 года

Где: Москва, Раменский бульвар, д. 1, инновационный кластер «Ломоносов».