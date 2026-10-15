Компания Eurotek представляет свою новую экструзионную головку для производства безгалогенных огнестойких кабелей

Компания Eurotek (Италия) расширяет свой ассортимент решений для кабельной промышленности, разработав новую экструзионную головку, предназначенную для повышения производственных возможностей при переработке безгалогенных, не распространяющих горение компаундов (HFFR), при этом обеспечивая контроль концентричности материала, давления и температуры.

Этот проект основан на тридцатилетнем опыте компании Eurotek в области экструзии в сочетании с использованием передового программного обеспечения для моделирования потока материала. Исследование фокусировалось на реологическом поведении сложных компаундов, включая HFFR, XHFFR и XL-HFFR, в процессе высокоскоростной переработки.

Новая геометрия для управления давлением и производительностью

Анализ показал, что с увеличением скорости производства традиционные конфигурации могут привести к значительному увеличению внутреннего давления.

Для решения этой проблемы компания с нуля разработала совершенно новую геометрию канала для потока материала. По словам представителей компании, в результате получается экструзионная головка, предназначенная для обеспечения:

Более высокой производительности и скорости производства без ущерба для концентр

Данный материал доступен только подписчикам Плюс Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...