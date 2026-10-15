Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики посетил завод «Марпосадкабель»

14 октября 2026 года завод «Марпосадкабель» с рабочим визитом посетил министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Марат Рифкатович Якушев.

В рамках визита министр ознакомился с организацией производственных процессов, осмотрел производственные цеха предприятия, оснащённые современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам качества.

Отдельное внимание было уделено работе заводской лаборатории, где осуществляется контроль качества выпускаемой кабельной продукции. В ходе посещения министр отметил высокое качество продукции предприятия и её соответствие требованиям государственных стандартов (ГОСТ).

Кабельно-проводниковая продукция завода «Марпосадкабель» поставляется во все регионы России и востребована потребителями в различных отраслях экономики. География поставок подтверждает значимость предприятия на российском рынке кабельно-проводниковой продукции и его вклад в обеспечение потребностей отечественной промышленности.

По итогам встречи Марат Якушев выразил благодарность коллективу завода за профессионализм, ответственное отношение к работе и вклад в развитие промышленного потенциала Чувашской Республики.

Рабочий визит стал возможностью продемонстрировать производственные возможности предприятия, современные подходы к организации производства и систему контроля качества, направленную на обеспечение надёжности выпускаемой продукции.

АО «Марпосадкабель» продолжает развивать производственные мощности, совершенствовать технологические процессы и обеспечивать потребителей качественной кабельной продукцией.