Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики посетил завод «Марпосадкабель»

час назад
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Источник:
АО Марпосадкабель
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14 октября 2026 года завод «Марпосадкабель» с рабочим визитом посетил министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Марат Рифкатович Якушев.

В рамках визита министр ознакомился с организацией производственных процессов, осмотрел производственные цеха предприятия, оснащённые современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам качества.

Отдельное внимание было уделено работе заводской лаборатории, где осуществляется контроль качества выпускаемой кабельной продукции. В ходе посещения министр отметил высокое качество продукции предприятия и её соответствие требованиям государственных стандартов (ГОСТ).

Кабельно-проводниковая продукция завода «Марпосадкабель» поставляется во все регионы России и востребована потребителями в различных отраслях экономики. География поставок подтверждает значимость предприятия на российском рынке кабельно-проводниковой продукции и его вклад в обеспечение потребностей отечественной промышленности.

По итогам встречи Марат Якушев выразил благодарность коллективу завода за профессионализм, ответственное отношение к работе и вклад в развитие промышленного потенциала Чувашской Республики.

Рабочий визит стал возможностью продемонстрировать производственные возможности предприятия, современные подходы к организации производства и систему контроля качества, направленную на обеспечение надёжности выпускаемой продукции.

АО «Марпосадкабель» продолжает развивать производственные мощности, совершенствовать технологические процессы и обеспечивать потребителей качественной кабельной продукцией.

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МАРПОСАДКАБЕЛЬ
АО «Марпосадкабель» – производитель кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт, широкий ассортимент, технические возможности, сроки изготовления и поставки продукции, качество, квалификация и целеустремленность персонала позволяют предприятию уже почти 30 лет уверенно занимать свою нишу на рынке сбыта и увеличивать производство востребованной продукции. На сегодняшний день в номенклатуре завода более 50 марок продукции, более 1500 маркоразмеров. 