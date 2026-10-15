На Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершен средний ремонт ПГУ-450

На Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершен средний ремонт энергоблока №4. Проведены инспекции генератора, газовой и паровой турбин парогазовой установки ПГУ-450.

На газовой турбине произведена замена рабочих и направляющих лопаток. Выполнены регламентные работы на электрооборудовании и АСУ ТП. Проведен ремонт котла-утилизатора, включая антикоррозийную обработку и покраску дымовой трубы. Кроме того, в ходе ремонта устранены дефекты на вспомогательном оборудовании, выявленные в процессе эксплуатации.

По завершении пусконаладочных работ энергоблок успешно прошел комплексные испытания.

Технический директор, главный инженер Череповецкой ГРЭС Алексей Смирнов:

«Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Своевременное проведение регламентных работ и устранение дефектов обеспечивают надежность работы высокотехнологичного оборудования и улучшение технико-экономических показателей».

Череповецкая ГРЭС — крупнейшая электростанция Вологодской области, является филиалом ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2» — электрогенерирующая компания, в составе которой 12 филиалов: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.