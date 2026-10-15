На намывных территориях Васильевского острова построят две новые улицы

12 октября на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрен проект планировки территории для строительства улицы Лисянского и Магистрали №6 в северной части намывных территорий Василеостровского района. Обе дороги будут четырёхполосными, с тротуарами и велодорожками.

«Намывные территории — активно развивающийся микрорайон. За последнее время мы одобрили здесь несколько проектов по строительству дорог и объектов социальной инфраструктуры. Новые улицы в северной части намыва обеспечат будущих жителей удобным транспортным сообщением. Это принципиальный подход: жильё и дороги должны появляться синхронно, чтобы люди не оставались отрезанными от города», — отметил Александр Беглов.

Улица Лисянского протянется от Новосмоленской набережной до проспекта Крузенштерна — её длина составит 875 метров. Магистраль №6 протяжённостью 260 метров соединит проспект Крузенштерна с магистралью №5.

Новые объекты расширят магистральную транспортную инфраструктуру северного намыва и обеспечат транспортную доступность для жилых и общественно-деловых кварталов. По обеим улицам предусмотрено движение автобусов с устройством остановочных пунктов и заездных карманов.