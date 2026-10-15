Названы победители международного конкурса «Энергия пера» 2026 года

В Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась церемония награждения победителей международного медиаконкурса «Энергия пера» 2026 года. Конкурс, который ежегодно проводится Ассоциацией «Глобальная энергия», призван поддержать журналистов, освещающих ключевые события и тренды в российской и мировой энергетике, а также представителей пресс-служб энергетических компаний. Вручение наград традиционно состоялось в рамках форума «Российская энергетическая неделя», организованного Фондом Росконгресс. Деятельность «Глобальной энергии» обеспечивают компании-члены ассоциации: «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз». Благодаря им существует и основная премия, и общественно-научные проекты ассоциации.

В этом году на участие в конкурсе «Энергия пера» поступило 257 заявок из 40 стран. Победителей определяло жюри, в состав которого вошли руководители ведущих российских медиахолдингов, информационных агентств и деловых изданий.

Награды победителям вручили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ведущим церемонии выступил Президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

«Сегодня в энергетике происходят глобальные структурные изменения. Появляются новые источники энергии, возникают новые вызовы – дисбалансы в разных секторах экономики, факторы геополитики и инфраструктурных изменений. В связи с этим очень важно, чтобы освещение энергетической тематики в СМИ шло объективно и профессионально. Любая ошибка может влиять на рынки, на экономику, на геополитические отношения. Хочу пожелать всем новых успехов. Мы вместе с вами продолжим эту работу – и в этом году, и в будущем», – отметил Александр Новак.

«Журналистам, пишущим про энергетику, не приходится жаловаться на отсутствие работы: наоборот, ее становится все больше. Еще год назад мы не могли представить, какие технологические изменения произойдут, и как быстро это случится. Не могли представить, в какой ситуации окажутся мировые энергетические рынки. Не знали, что наш энергетический сектор столкнётся с серьёзными трудностями и успешно решит их в сжатые сроки благодаря устойчивости компаний, продуманным действиям правительства и руководства страны. Грядущее время спокойнее не будет – и конкурс будет ещё интереснее», – подчеркнул Дмитрий Песков.

Награды были вручены в одиннадцати основных и двух специальных номинациях.

Победители конкурса «Энергия пера» 2026 года:

Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе: Василий Милькин, «Ведомости»

Василий Милькин, «Ведомости» Лучшая статья об энергетике от информационного агентства: Елена Савинова, ИА «РИА Новости»

Елена Савинова, ИА «РИА Новости» Лучшая статья об энергетике в региональной прессе: Алёна Алёшина, «Деловой Петербург»

Алёна Алёшина, «Деловой Петербург» Лучшая статья об энергетике в отраслевой прессе: Юлия Кычанова, «ИнфоТЭК»

Юлия Кычанова, «ИнфоТЭК» Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении: Алексей Квашенкин, АО «Телекомпания НТВ»; Наталья Соловьева, Телеканал «Россия-24»

Алексей Квашенкин, АО «Телекомпания НТВ»; Наталья Соловьева, Телеканал «Россия-24» Лучший сюжет об энергетике на региональном телевидении: Михаил Дорошенко, Телеканал «ОТС» (г. Новосибирск)

Михаил Дорошенко, Телеканал «ОТС» (г. Новосибирск) Лучший фоторепортаж на энергетических объектах: Иван Федоренко, журнал «Энергетическая политика»

Иван Федоренко, журнал «Энергетическая политика» Лучшая региональная пресс-служба в энергетической отрасли: Пресс-служба АО «МОСГАЗ»

Пресс-служба АО «МОСГАЗ» Лучший коммуникационный проект в электросетевом комплексе: I место. Андрей Журавлёв, ПАО «Россети Центр»; II место. Яна Гончарова, ПАО «Россети Новосибирск» II место. Ольга Михайлова и Ирина Герасимова, филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири

Лучшая статья об энергетике из зарубежных стран: Паулин Онгаджи Огада (Кения), The Energy Mix

Паулин Онгаджи Огада (Кения), The Energy Mix Гран-при конкурса: Константин Панюшкин, Первый канал

Кроме того, были объявлены победители в специальных номинациях от оргкомитета и партнеров конкурса.

В специальной номинации от ГК «Росатом» «Новая страница атомной энергетики России», посвященной популяризации планов реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в контексте сооружения новых АЭС большой и малой мощности в России, награждена Наталья Соловьева, телеканал «Россия 24». Награду вручил директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов.

«В следующем году «Росатому» исполнится 20 лет. В начале нашей истории возникало много вопросов: например, способны ли мы возобновить сооружение атомных электростанций, выпуск крупнотоннажного энергетического оборудования. А главное – готово ли население России к новым АЭС? Сегодня мы снова обсуждаем сооружение новых атомных энергоблоков в составе новой генеральной схемы страны. Атомная промышленность России стала гордостью страны. И, честно скажу, главная заслуга в этом принадлежит СМИ, которые помогли вернуть доверие к атомной энергетике», – отметил Андрей Тимонов.

В специальной номинации от компании «Газпром нефть» «За повышение престижа работы в нефтегазовой отрасли» награждена Анастасия Панько, телеканал «Россия 24». Награду вручил Александр Дыбаль, директор по коммуникациям компании «Газпром нефть».

«При словах «нефтяная промышленность» многие представляют буровую вышку, тяжёлый труд и суровый климат. Но сегодня к этому прибавились также современные технологии добычи, искусственный интеллект, цифровые двойники, робототехника и беспилотники. Здесь геологи, программисты, инженеры и технологи решают сложнейшие задачи. Рассказать об этом просто и убедительно — серьёзная журналистская работа. Нужно разобраться в технологиях, найти ярких героев и показать, как они участвуют в масштабных проектах. Особенно важно, чтобы эти истории увидели молодые люди. Чтобы будущий инженер, программист или аналитик понимал: нефтегазовая отрасль – место для самореализации, работы в сильной команде и участия в больших проектах», – отметил Александр Дыбаль.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.