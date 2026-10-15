Специалисты «Курскэнерго» заменили почти 900 опор ЛЭП и более 115 км провода

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Курскэнерго» в рамках текущей ремонтной кампании установили 895 новых опор взамен изношенных и заменили провод на 117 км воздушных линий электропередачи.

Также в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала:

расчистили 1 100 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, которая могла стать причиной отключений во время непогоды;

отремонтировали 442 коммутационных аппаратов;

модернизировали 94 трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Все использованное оборудование и комплектующие - российского производства.

Плановые работы провели во всех районах Курской области, за исключением приграничных территорий, где по соображениям безопасности пока выполняются только аварийно-восстановительные мероприятия.