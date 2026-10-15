В Циолковском почти за 1 млрд рублей реконструируют КДЦ «Восток»

В ЗАТО Циолковский Амурской области реконструируют здание МАУ КДЦ «Восток» на улице Маршала Неделина, 12. На работы и поставку оборудования выделили 1 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект обновит здание и приведет его в рабочее состояние с учетом современных требований. После реконструкции объект снова будет работать как культурно-досуговый центр. Здесь можно проводить мероприятия, встречи и другие события для жителей.

Работы начнут 1 января 2027 года и завершат не позднее 29 сентября 2028 года. Подрядчика выберут до 30 октября 2026 года.

Обновленный КДЦ «Восток» станет главной точкой притяжения для жителей наукограда. Здесь будут проходить официальные мероприятия, кинопоказы и творческие вечера в современных условиях.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.