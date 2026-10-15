Компании Нацпроектстроя смонтировали 500 километров контактной подвески для электрификации БАМа

В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) смонтировала 500 километров контактной подвески для электрификации линии Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино. Всего же на участке необходимо подвесить 1385 км несущего троса и столько же контактного провода.

Работы по переводу БАМа с тепловозной тяги на электровозную идут на 41 перегоне, от станции Менгон до Советской Гавани. Строители НПС завершают устройство опор контактной сети: уже готовы 27 тысяч единиц из запланированных 28 тысяч. На станциях и разъездах смонтированы 1500 из 1700 ригелей жестких поперечин. Самый большой объем таких конструкций установлен в сортировочном и транзитном парках станции Комсомольск-на-Амуре – одной из крупнейших на Дальневосточной железной дороге.

Электрификация включает весь комплекс работ, от бурения скважин под опоры до монтажа тяговых подстанций. Строительство идет в сложных геологических условиях при интенсивном движении поездов. На уже электрифицированных перегонах идет регулировка контактной подвески для пропуска электроподвижного состава. Специалисты добиваются оптимальных параметров, при которых токоприёмник будет стабильно контактировать с проводом, не отрываясь и не ударяя о него с излишней силой, но и не провисая слишком сильно.

В этом году планируется открытие движения по электрифицированному участку Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, а в следующем году электровозы должны прийти на побережье Тихого океана – к станции Ванино.