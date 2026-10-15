«Москва промышленная» опубликовала интервью с основателем завода «Спецкабель»

В рамках проекта «Москва промышленная» вышел материал, посвященный заводу «Спецкабель» и его основателю Андрею Васильевичу Лобанову. В интервью, размещенном в рубрике «Лица Моспрома», руководитель предприятия вспоминает основные этапы становления компании, рассказывает о первых шагах в бизнесе, наиболее важных управленческих решениях и принципах, определивших дальнейшее развитие производства.

История «Спецкабеля» началась с небольшой инженерной команды. Андрей Лобанов и его товарищи по институту создали компанию, которая разрабатывала новые типы кабельной продукции. На начальном этапе главной задачей коллектива было создание инженерных решений, способных отвечать потребностям различных отраслей. Постепенно компания набиралась опыта, расширяла круг заказчиков и переходила к более масштабным проектам.

Переломным моментом стало сотрудничество с одним из промышленных предприятий. В качестве оплаты за выполненную работу команда получила производственное оборудование. Именно это позволило специалистам сделать важный шаг — перейти от разработки конструкторских решений к самостоятельному изготовлению кабельной продукции.

Одним из ключевых принципов, которым руководствовались основатели «Спецкабеля», стало решение не повторять продукцию, уже выпускаемую другими заводами. Кабельный завод выбрал путь создания оригинальных изделий для узких и технологически сложных задач. Такой подход потребовал от коллектива не только глубоких технических знаний, но и способности видеть будущие тенденции.

В настоящее время завод «Спецкабель» выпускает широкий спектр специального кабеля. В ассортимент входят не распространяющие горение огнестойкие кабели, кабели для робототехники, кабели для космической техники, аэродромной инфраструктуры и подводного оборудования — сфер, предъявляющих повышенные требования к безопасности и стабильности работы.

Интервью раскрывает «Спецкабель» не просто как промышленное предприятие с многолетней историей, а как компанию, ориентированную на постоянное развитие, самостоятельные разработки и создание специализированных решений для различных отраслей.