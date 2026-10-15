НИУ «МЭИ» и Фонд «Сколково» будут развивать совместные образовательные программы и научные проекты

НИУ «МЭИ» и Фонд «Сколково» будут сотрудничать в сфере образования, науки и технологического предпринимательства. Партнёрство предусматривает развитие совместных образовательных программ и научных проектов. Первым практическим результатом стала программа дополнительного профессионального образования по управлению ИИ-проектами в энергетике.

Соглашение о сотрудничестве между НИУ «МЭИ» и Фондом «Сколково» подписали 15 октября 2026 года на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026» ректор университета Николай Рогалев и генеральный директор Технопарка Роман Русанов.

Стороны будут реализовывать совместные программы высшего и дополнительного образования, вести профориентационную работу со школьниками, абитуриентами и выпускниками. Научное сотрудничество охватит проекты по развитию новых технологий и высокотехнологичных систем. Также предусмотрено проведение совместных научно-практических и образовательных конференций, семинаров и вебинаров.

«Сотрудничество с Технопарком «Сколково» открывает для МЭИ новые возможности в развитии образовательных программ на стыке энергетики, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы объединяем сильную фундаментальную базу университета с практико-ориентированной средой одного из крупнейших инновационных центров страны. Уверен, что это партнёрство позволит нашим студентам и слушателям программ дополнительного образования погружаться в реальную экосистему технологического предпринимательства, работать над актуальными задачами индустрии и получать компетенции, востребованные на рынке уже сегодня», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

«Для развития технологий в энергетике нужны специалисты, которые понимают и задачи отрасли, и возможности новых инструментов. Сотрудничество с МЭИ позволяет объединить академическую подготовку с практическим опытом «Сколково» в области искусственного интеллекта и технологического предпринимательства. Совместная программа по управлению ИИ-проектами — первый шаг в этой работе. Её задача — помочь слушателям применять полученные знания при решении конкретных задач энергетики», — отметил генеральный директор Технопарка «Сколково» Роман Русанов.

Совместная программа «Энергия нейросетей: мини MBA по управлению ИИ-проектами в энергетике» объединяет академическую экспертизу НИУ «МЭИ» и практический опыт «Сколково» в области искусственного интеллекта, технологического предпринимательства и разработки новых технологий.​​