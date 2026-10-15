«Росатом» и «ХимМед» приступили работе над проектом создания производства электролитов для литийионных аккумуляторов

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Накопители энергии») и многопрофильный холдинг «ХимМед» заключили соглашение о сотрудничестве в развитии отечественной компонентой базы для производства литийионных аккумуляторов. Ключевой проект в проработке - создание промышленного производства электролитов на действующей площадке «ХимМед».

Потенциальная мощность нового производства – до 10 тыс. тонн электролита в год, что эквивалентно производству литийионных аккумуляторных батарей общей емкостью от 15 ГВт*ч до 20 ГВт*ч.

Для сравнения, общая мощность двух гигафабрик Топливного дивизиона «Росатома» в Калининградской области и Московском регионе составляет 8 ГВт*ч (совокупная емкость потенциально выпускаемых устройств). Таким образом, этого объема выпускаемого электролита хватит, чтобы полностью обеспечить существующие потребности российских производителей литийионных аккумуляторов. В результате это позволит увеличить степень локализации производства российских аккумуляторных ячеек и укрепить национальный технологический суверенитет в одной из самых перспективных отраслей – системах накопления энергии, которые находят все более широкое применение в электротранспорте и стационарных энергосистемах.

Электролит – один из ключевых компонентов литийионного аккумулятора. Его характеристики влияют на ресурс батареи, безопасность эксплуатации, рабочий диапазон температур, скорость заряда и эффективность работы аккумуляторной ячейки. Создание производства мощностью до 10 тыс. тонн в год призвано обеспечить российских производителей аккумуляторов отечественным электролитом промышленного масштаба.

Размещение производства на площадке «ХимМед» позволит использовать существующую лабораторную и производственную инфраструктуру, компетенции компании в области специализированной и высокочистой химии, а также сократить логистическое плечо. «ХимМед» имеет опыт работы с технологически сложной химической продукцией для промышленности, фармацевтики, микроэлектроники и научно-исследовательского сектора. В перспективе создаваемая инфраструктура может стать основой для развития на площадке «ХимМед» направления аккумуляторной химии и расширения линейки компонентов для российских производителей систем накопления энергии.

«Развитие отечественной компонентной базы — важное условие устойчивости аккумуляторной отрасли. Помимо электролитов, для этого необходимы собственные катодные и анодные материалы и другие химические продукты батарейного качества. Совместный проект с «ХимМед» позволит объединить наши технологические компетенции сторон и создать в России промышленное производство одного из ключевых компонентов литийионных аккумуляторов», – прокомментировал Всеволод Воронов, заместитель генерального директора по научно-технической деятельности бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома».

«Сегодня в России формируется новая аккумуляторная промышленность. Вместе с запуском гигафабрик важно создавать собственную компонентную базу, чтобы локализация охватывала не только производство аккумуляторов, но и ключевые материалы для них. Проект по выпуску электролитов мощностью до 10 тыс. тонн в год на площадке «ХимМед» станет вкладом в формирование такой производственной цепочки и логичным продолжением нашей стратегии развития высокотехнологичной химии и продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметил Николай Цурков, президент и член совета директоров многопрофильного холдинга «ХимМед».

6 октября Топливный дивизион «Росатома» ввел в промышленную эксплуатацию гигафабрику по производству литийионных накопителей энергии для электротранспорта и стационарных энергосистем. Новое предприятие стало частью первого в стране роботизированного кластера по производству электробатарей. В торжественной церемонии открытия кластера приняли участие Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференции), генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, мэр Москвы Сергей Собянин, директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова. Запуск нового производства мощностью 4 ГВт*ч в год стало очередным важным этапом в формировании в России новой промышленной отрасли накопителей энергии.

Системы накопления энергии – одна из наиболее перспективных отраслей нового технологического уклада. Литийионные батареи уже массово применяются в элетротранспорте, от легковых автомобилей и грузовиков до автобусов и катеров, а также в производстве различной спецтехники: погрузчиков, складских и логистических машин, горно-шахтного оборудования, логистических роботов и др. Все шире накопители используются и в электроэнергетике. Системы оперативного постоянного тока обеспечивают бесперебойное питание важных производственных объектов, а системы накопления энергии сглаживают график нагрузки и помогают экономить на электроэнергии.

Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона «Росатома». Оно обеспечивает развитие производства литийионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других применений. Реализуются проекты гигафабрик в Калининградской области и Москве по производству литийионных ячеек и аккумуляторных батарей. Калининградская гигафабрика начала работу в 2025 году, запуск производства в Новой Москве состоялся в октябре 2026 года. Совокупная мощность предприятий составит около 8 ГВт·ч в год.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Группа компаний «ХимМед» — многопрофильный химический холдинг, поставщик и производитель решений для лабораторий, науки, медицины и промышленности. Холдинг работает в сегменте мало- и микротоннажной химии и смежных направлениях, включая биотехнологии, микроэлектронику, лабораторную диагностику и аналитическое оборудование, сочетая дистрибуцию, сервис, НИОКР и собственное производство. Компания основана в 1991 году на базе НИИ химических реактивов и особо чистых химических веществ ИРЕА. Одно из стратегических направлений развития — расширение собственного производства высокочистой и малотоннажной химии и развитие НИОКР.