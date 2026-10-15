«Россети Московский регион» и Ростехнадзор договорились на РЭН о сотрудничестве

Руководитель Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора) Алексей Курбатов и генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает разработку совместных предложений, направленных на совершенствование обмена данными, в том числе на основе современных интеллектуальных систем, а также актуализацию нормативно-методической базы МТУ Ростехнадзора. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в области мониторинга состояния охранных зон энергообъектов для обеспечения безопасных условий их эксплуатации.

«Развитие системы энергообеспечения города невозможно без оптимизации нормативно-методической базы. Единая техническая политика, своевременное взаимодействие надзорных органов и электросетевых организаций, помогут сократить сроки проектирования и строительства, обеспечивая надежность и безопасность на каждом этапе жизненного цикла объекта электроэнергетики», – отметил Алексей Курбатов.