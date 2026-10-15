«Россети Северный Кавказ» обновили оборудование релейной защиты и автоматики на двух крупных подстанциях в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили ремонт и замену оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на двух подстанциях класса напряжения 110 кВ.

Комплексы РЗА играют ключевую роль в обеспечении надежного и безопасного функционирования энергосистемы: они в непрерывном режиме анализируют десятки параметров, мгновенно выявляют короткие замыкания или перегрузки и локализуют поврежденные участки, сохраняя остальную часть сети в работе.

На питающем центре в Усть-Джегутинском районе энергетики установили два дополнительных устройства: шкаф защит ближнего резервирования и шкаф с микропроцессорными терминалами. На подстанции в Зеленчукском районе выполнен ремонт электромеханических дуговых защит с монтажом шести новых микропроцессорных терминалов. Все установленное оборудование – российского производства. Оно полностью отвечает современным отраслевым стандартам.

Проведенные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения около 30 тысяч жителей, а также 25 социально значимых объектов Усть-Джегутинского и Зеленчукского районов.

Работы выполнены в рамках реализации Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.