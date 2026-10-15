«Россети Сибирь» выявили более 60 тысяч незаконных подвесов линий связи в Красноярском крае

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» подвели итоги работы по выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) за 9 месяцев 2026 года. Всего за этот период энергетики обнаружили 60 554 опоры линий электропередачи (ЛЭП), на которых ВОЛС размещены операторами связи самовольно, без договора с электросетевой компанией.

Энергетики регулярно проводят рейды на всех территориях обслуживания филиала «Красноярскэнерго» и проверяют ЛЭП, на которых появляются ВОЛС. По статистике, более 20 % оптоволокна размещено на энергообъектах «Россети Сибирь» незаконно, то есть без договора с электросетевой компанией. Самовольные подвесы влияют на стабильность работы электросетей, монтаж оборудования без учёта допустимой нагрузки на опоры ЛЭП может привести к негативным последствиям.

«Зачастую кабель связи подвешивается на опору кустарным способом, в отличие от заводского, более надёжного крепежа, и при ветровой нагрузке он сильно провисает. В итоге кабель может задеть проезжающая под ним спецтехника и повредить линию электропередачи. Вследствие чего потребители могут остаться и без электричества, и без интернета», — поясняют в управлении эксплуатации корпоративных и технологических систем управления филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».

В большинстве случаев энергетикам удается найти собственников ВОЛС и в рабочем порядке легализовать их размещение. В филиале «Красноярскэнерго» проводится серьёзная работа по этому направлению: с операторами связи уже заключены договоры на размещение ВОЛС на 12 373 опорах ЛЭП. ВОЛС на ещё 25 000 опор ЛЭП находится в процессе легализации.



Энергетики просят жителей Красноярского края обращать внимание на работу посторонних лиц на энергообъектах: если вы заметили процесс монтажа оптоволокна, спросите, есть ли разрешающие документы на эти работы, или позвоните по телефону: 8 (391) 259-37-74 (доб. 3817). По этому же номеру операторам связи нужно обращаться в филиал «Красноярскэнерго» для легализации ВОЛС.