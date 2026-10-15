«Россети Тюмень» завершили подготовку энергообъектов Вагайского округа к зиме

Компания «Россети Тюмень» завершила подготовку электросетевого комплекса Вагайского муниципального округа к предстоящей зиме. Специалисты выполнили ремонт и техническое обслуживание порядка 26 километров линий электропередачи (ЛЭП), 260 трансформаторных подстанций и двух высоковольтных питающих центров. Реализованные меры позволили повысить надежность электроснабжения 107 социально значимых объектов и порядка 18 тысяч жителей района.

Для повышения надежности функционирования энергообъектов специалисты заменили свыше 380 опор и смонтировали 23,5 километра самонесущего изолированного провода с повышенной износостойкостью. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, специалисты расчистили более 160 гектаров охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников. В ходе подготовки питающих центров специалисты энергокомпании обновили 18 коммутационных аппаратов и 72 ограничителя перенапряжения.

Глава Вагайского муниципального округа Сергей Сидоренко отметил, что «Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергоинфраструктуры к предстоящей зиме. «Надежное электроснабжение – это фундамент комфортной жизни в наших населенных пунктах и стабильная работа социальных учреждений. Энергетики проделали серьезный объем работы, учитывая сложные природные условия нашего округа. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим надежное прохождение отопительного сезона», – отметил Сергей Сидоренко.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергообъектов Тюменской области к прохождению периода максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит существенно снизить риски технологических нарушений при прохождении осенне-зимнего сезона 2026/2027 годов.