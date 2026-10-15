«Россети» рассказали на РЭН о реализации риск‑ориентированного подхода при надзоре

Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов рассказал на РЭН о реализации риск‑ориентированного подхода при надзоре и смещении акцента с выявления на предотвращение дефектов. Он выступил на сессии «Безопасность прежде всего», которая прошла с участием заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака и заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова.

Евгений Ляпунов отметил, что сетевой комплекс России переживает период масштабного обновления: вводятся новые мощности, внедряется инновационное оборудование, ключевые производственные процессы переводятся в «цифру». Задачи локализации и переход к импортоопережению формируют для энергокомпаний принципиально новые вызовы.

«Технологические процессы на объектах должны быть безопасны. Новое оборудование, новые поставщики, новые технологии и одновременно рост киберугроз – все это увеличивает цену ошибки. В таких условиях обеспечение безопасности должно строиться на новой модели: совершенствование обязательных требований, риск‑ориентированный подход, профилактика, дистанционный и цифровой контроль», – подчеркнул Евгений Ляпунов.

Передовые российские технологии помогают повысить эффективность как текущей деятельности, так и надзора за безопасностью. Так, для контроля состояния линий электропередачи применяются беспилотные технологии. Созданные с их помощью детальные 3D‑модели объектов помогают планировать и контролировать ремонты. Также такие аппараты заменяют людей в сложных ситуациях: при осмотре ЛЭП под напряжением, проведении работ на большой высоте и в труднодоступной местности.

Евгений Ляпунов отметил, что ключевым фактором правильной оценки технического состояния оборудования является качественная диагностика. Компетенции в этой области развиваются по разным направлениям, в этой работе участвуют Научно‑технический центр и Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей Группы «Россети». Кроме того, в 2026 году на базе Центра технического надзора создан отдельный Центр диагностики и мониторинга, обеспечивающий систематизацию и развитие технического диагностирования.