«Прогресс и современные технологии»: новый фильм о «Москабельмет»

В Месяц московской промышленности, которым объявлен октябрь, представляем новый фильм о ГК «Москабельмет». Зрителя ждет интервью генерального директора Павла Морякова, эксклюзивные кадры с участка по производству новой продукции и много другой интересной информации.

«Москабельмет» регулярно посещают блогеры, фотографы и журналисты, которые освещают жизнь предприятия в разных медиа. Недавно гостем Группы стала Сабина Цветкова — советник заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта, депутат Московской городской Думы, член фракции партии «Единая Россия». О своей работе, важных событиях в жизни московского транспорта и развитии городской среды Сабина Алановна рассказывает в своих блогах в Telegram, MAX и VK. Новый выпуск, над которым она работала, полностью посвящен «Москабельмет». Это динамичное видео из цехов предприятия с эксклюзивным интервью его генерального директора Павла Морякова.

В ходе экскурсии по производству руководитель Группы показал первых в отечественной кабельной промышленности роботов-манипуляторов и рассказал о собственных разработках «Москабельмет», современных технологиях автоматизации и контроля качества. Многие из этих решений не имеют аналогов в отрасли: под руководством Павла Морякова «Москабельмет» задает технологические тренды, следуя своему принципу: «We create innovative trends».

Особые разработки

Отдельное внимание уделено новым видам продукции завода. Впервые на экране показан участок по производству герметичных кабельных проходок для атомных электростанций. Проходки предназначены для передачи электропитания, электрических и оптических сигналов через защитную оболочку АЭС, рассчитаны на 60 лет службы и способны работать при аварийных режимах, сейсмических воздействиях, пожаре и высокой радиационной нагрузке.

Еще один вид продукции, на котором Павел Моряков сделал акцент, — универсальные кабели управления ТЭВОКС-У, которые производятся на новом участке «Завода Москабель» в поселке имени Воровского. Благодаря изоляции и оболочке из кремнийорганической резины они способны работать при температурах до +250 °С на протяжении всего срока службы — не менее 40 лет.

С заботой о будущем

В фильме вспомнили и знаковые страницы истории «Москабельмет» — участие в подготовке Москвы к Олимпиаде-80 и в строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи. Поговорили о современных технологиях автоматизации, которые помогают обеспечивать стабильно высокое качество продукции, а также о взаимодействии со столичным правительством и его поддержке.

Еще одна важная тема фильма — работа с молодежью. По словам Павла Морякова, сегодня около 20% коллектива ГК «Москабельмет» составляют представители поколения Z — молодые, перспективные специалисты с современным взглядом на производство и технологии. Что же привлекает их в этом промышленном предприятии?

«Здесь интересно, надежно, стабильно и, самое главное, нет той рутины, которая есть в офисе, — отмечает Павел Моряков. — Каждый день — новые интересные задачи, можно осваивать новые профессии. У нас есть профильный вуз — Московский энергетический институт, который готовит большое количество инженерно-технических специалистов. Мы активно работаем со студентами, готовы брать их на практику и обучать. А благодаря проекту «Открой Моспром» школьники и студенты приходят к нам на экскурсии, где заряжаются нашей атмосферой».

Новый фильм — возможность за несколько минут увидеть «Москабельмет» таким, какой он есть сегодня: технологичным, открытым, постоянно развивающимся и сохраняющим связь со своей более чем вековой историей. Приятного просмотра!