Кабельный короб из принтера: стоит ли печатать то, чего нет в каталоге?

Нужен поворот кабельного короба под нестандартным углом, а в каталоге — только привычные решения? Или открытая проводка портит интерьер, но подходящего короба просто нет? Кажется, ответ очевиден: нужную деталь можно напечатать на 3D-принтере. Однако между красивой моделью на экране и готовым изделием оказывается немало препятствий.

Важно всё: выбор пластика, размеры принтера, прочность креплений и обработка поверхности. Даже простая крышка с защёлкой может потребовать собственной конструкции. А возможность напечатать деталь ещё не снимает вопросов о пожарной безопасности и требованиях к её применению.

В статье "Технические и правовые аспекты 3D-печати кабельных коробов" разбираемся, что нужно для печати кабельных коробов, какие ограничения придётся учитывать и почему нестандартный соединительный элемент может оказаться более удачной задачей для принтера, чем сам короб. Читайте, чтобы понять, где технология поможет монтажнику, а где привычное заводское решение окажется практичнее в подписке RusCable Плюс.