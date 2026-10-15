В Очакове-Матвеевском построят бизнес-центр

Согласована архитектурная концепция делового пространства на западе столицы в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположится по адресу: проезд Стройкомбината, владение 1.

«Город заинтересован в создании условий для развития комфортной деловой инфраструктуры не только в центре города, но и за его пределами. Одним из ключевых элементов этой системы становится создание современных и функциональных офисных пространств. Так, на западе Москвы появится бизнес-центр на земельном участке площадью 1,22 гектара. На общей площади свыше 130 тысяч квадратных метров разместятся как офисы, так и объекты инфраструктуры. Из офисов можно будет выйти на открытую террасу, расположенную на стилобате. Архитектурный облик сочетает в себе черты хайтека и неофутуризма. Разновысотные асимметричные башни, зенитные фонари, скругленные углы фасада, витражное остекление и минималистичный строгий дизайн в теплых оттенках светлого золота дополнят облик района», – рассказал Владимир Ефимов.

Часть здания стоит на цилиндрических колоннах, отсылающих к неоклассицизму. Для облицовки здания будут использованы декоративные фасадные ламели, алюминиевые кассеты, а также стемалит. Входную группу украсит арт-объект, а в рамках благоустройства появятся кадки с растениями. По вечерам бизнес-центр будет издалека заметен благодаря архитектурно-художественной подсветке, которая подчеркнет его уникальную форму.

Территория вокруг бизнес-центра будет благоустроена. Вдоль пешеходных маршрутов создадут многолетнее разноуровневое озеленение. Кроме того, в проекте запланирован паркинг на 480 машино-мест.

Бизнес-центр будет отличаться удобным транспортным расположением: рядом – станция Очаково четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), обеспечивающая быструю связь с центром города, выезд на Аминьевское шоссе и автобусная остановка. Район активно развивается: в перспективе здесь появятся новые многоэтажные дома, что сформирует дополнительный спрос на офисные пространства и инфраструктуру.

Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».