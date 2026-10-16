Энергетики «Россети Волга» зафиксировали 1,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах Пензенской области

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) компании.

С начала года энергетики выявили 1,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС. Некоторые недобросовестные операторы, самовольно разместившие линии связи на опорах ЛЭП, не признают незаконно размещенное имущество и всячески уклоняются от заключения соответствующих договоров, при этом получают от абонентов ежемесячную оплату, используя чужую инфраструктуру. В связи с этим юридический блок «Пензаэнерго» продолжает вести претензионно-исковую работу по 13,5 тыс. подвесов ВОЛС на 6,5 тыс. опорах ЛЭП. Сотрудники филиала уже демонтировали незаконно установленное стороннее имущество с 247 опор линий электропередачи. Также за девять месяцев 2026 года энергетики заключили три договора и два дополнительных соглашения, регулирующих размещение более 10,8 тыс. подвесов на 8,5 тыс. опор ЛЭП.

Специалисты «Пензаэнерго» напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов). Анонимность гарантируется.