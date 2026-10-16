Евгений Грабчак: законопроект об инфраструктурном развитии электроэнергетики снизит стоимость строительства генерации и сетей

14 октября замминистра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак выступил на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: цена будущего». Участники обсудили, как обеспечить растущий спрос на электроэнергию и сдержать стоимость строительства новых энергообъектов.

Замминистра рассказал о разработанном Минэнерго совместно с профильными компаниями законопроекте о содействии инфраструктурному развитию в электроэнергетике. Документ призван обеспечить развитие энергосистемы страны в соответствии с документами стратегического и перспективного планирования, а также в увязке с другими отраслями ТЭК. Ключевым элементом новой системы станет институт инфраструктурного развития «Росэнергопроект». Он будет формировать отраслевой заказ и контролировать реализацию инвестиционных проектов в электроэнергетике.

По словам Евгения Грабчака, такой подход позволит размещать генерацию и сетевую инфраструктуру согласованно, с учётом реальных потребностей экономики и регионов.

«Новый законопроект отвечает на ключевые вызовы, которые стоят перед энергетической отраслью страны. Грамотная оптимизация строительства генерации и сетей позволит существенно снизить стоимость проектов», - подчеркнул замминистра.

Ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов должны типовое проектирование энергообъектов, единый отраслевой заказ на оборудование и более тесная координация с банковским сектором при финансировании проектов. Типовые решения сокращают сроки проектирования и согласований, а единый заказ даёт производителям оборудования понятный горизонт планирования и загрузку мощностей.