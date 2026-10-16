Федор Опадчий: Обеспечение кибербезопасности требует скоординированных действий всех энергетиков

5 часов назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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На сессии «Безопасность прежде всего» Международного форума «Российская энергетическая неделя 2026» глава Системного оператора рассказал об актуальных задачах обеспечения кибербезопасности в условиях растущей зависимости электроэнергетики от информационного обмена.

В дискуссии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, руководители энергокомпаний и представители отраслевого сообщества.

Как отметил Федор Опадчий, по мере цифровизации отрасли работа энергообъектов все больше зависит от информационного обмена и средств связи, при этом совершенствование методов кибератак требует постоянного развития защиты, не ограничивающейся техническими средствами. Необходимы контроль всего цикла разработки программного обеспечения, соблюдение стандартов безопасной разработки, обучение персонала противодействию фишингу и другим видам угроз, а также организация мониторинга, позволяющего своевременно выявлять кибератаки.

Соответствующие меры сегодня активно внедряются в отрасли под руководством Минэнерго и других регуляторов.

«С появлением новых цифровых инструментов и развитием искусственного интеллекта, скорость поиска уязвимостей кратно выросла. Это усиливает влияние киберугроз на безопасность и требует скоординированных действий всех энергетиков, особенно в условиях, когда информационный обмен становится интенсивнее, а зависимость от него растет», – подчеркнул Федор Опадчий.

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