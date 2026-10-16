Курушская ГЭС станет первой гибридно-накопительной малой ГЭС

АО «СамурЭнерджи» (входит в Группу «ЭкоЭнерджи») приступает к созданию гибридной накопительной малой гидроэлектростанции на базе Курушской ГЭС, сообщает Минэнерго Дагестана.



Станцию построили еще в 1951 году для электроснабжения высокогорных сёл. Её мощность — 480 кВт, вода поступает от родников через отстойник. В 2024-2025 гг. станция прошла капитальный ремонт оборудования и все агрегаты вернулись в работу в составе энергосистемы республики. При ремонте применялись 3D-сканирование и реверс-инжиниринг, а часть компонентов изготовили на производственных площадках республики Дагестан.



Следующий шаг — модернизация. Станция получит систему накопления энергии с дополнительной мощностью 500 кВт, инверторы и солнечную станцию на 20 кВт. Пиковая мощность станции удвоится и достигнет 1 МВт.

«Курушская ГЭС стала опытным полигоном, на котором испытываются новые технические решения. Ещё три года назад станцию рассматривали к выводу из эксплуатации. Сейчас благодаря современным технологиям мы делаем из неё первую в России гибридную накопительную гидроэлектростанцию. Мы рассчитываем, что этот опыт изменит подход к малой гидроэнергетике и позволит делать малые ГЭС маневренными без водохранилищ и затопления территорий», — Артур Алибеков, генеральный директор АО «СамурЭнерджи».



Малые ГЭС, работающие на естественном стоке, как правило, не имеют регулирующей ёмкости: их мощность определяется притоком воды. Раньше получить полноценную регулирующую ёмкость можно было только за счёт плотины и водохранилища. Теперь эту задачу могут решать накопители и инверторы. Накопитель сам не создаёт энергию, её вырабатывают гидроагрегаты, а накопитель переносит её во времени на часы максимума потребления и выдает с большей мощностью.



Базовая выработка превращается в пиковую мощность, и станция становится маневренным источником мощности. Солнечная генерация добавляет выработку в маловодные месяцы. Всё оборудование размещается на площадке существующей станции.

Принцип уже проверен на солнечной станции с накопителем «Ахцах» в Ахтынском районе: днём она запасает энергию, а в часы максимума выдаёт её в сеть. Теперь этот подход переносится на малую гидроэнергетику.



Вместе с Самурской МГЭС-14, которая работает в той же долине в базовом режиме, Курушская ГЭС в пиковом режиме образуют контур устойчивого энергоснабжения района: базовая генерация и управляемая пиковая мощность рядом с потребителем.



Проект соответствует государственной политике повышения гибкости энергосистемы и снижения нагрузки в часы пикового потребления за счет ВИЭ. Для Дагестана, где пиковое потребление растёт быстрее, чем строятся новые мощности, такие решения особенно востребованы: они значительно повышают надёжность энергоснабжения удалённых районов.