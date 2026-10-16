Минэнерго Подмосковья и АПОЭ подписали соглашение о развитии зарядной инфраструктуры

На площадке Российской энергетической недели - 2026 Министерство энергетики Московской области и Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры и электромобильности в регионе.

Соглашение предусматривает прямое взаимодействие с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют электрозарядные станции. Стороны планируют совместно обсуждать вопросы размещения ЭЗС, подключения к электросетям, эксплуатации инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.

«Соглашение с Ассоциацией производителей и операторов электрозарядных станций – ещё один шаг в развитии зарядной инфраструктуры Подмосковья. Мы продолжаем выстраивать прямой диалог с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют зарядные станции. Именно они на практике сталкиваются с вопросами размещения ЭЗС, подключения к электросетям и дальнейшего обслуживания», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сегодня Московская область занимает лидирующие позиции в развитии электротранспорта. В регионе работает более 1 350 публичных зарядных локаций, а парк электромобилей и гибридов насчитывает порядка 6,3 тыс. автомобилей.

«За этими цифрами стоит большая совместная работа региона и бизнеса. Но для нас принципиально, чтобы инфраструктура была действительно удобной и надёжной – чтобы ей можно было пользоваться и в городах, и во время поездок по области», – добавил Сергей Воропанов.

Один из механизмов сотрудничества – совместная рабочая группа. Она займётся обсуждением актуальных вопросов развития электромобильности и подготовкой предложений, в том числе по совершенствованию нормативной базы.

«Московская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов России в сфере электромобильности. Руководство области и Министерство энергетики Московской области уделяют большое внимание развитию зарядной инфраструктуры и созданию условий для более широкого использования электротранспорта. АПОЭ готова оказывать необходимую аналитическую и экспертную поддержку, содействуя дальнейшему развитию зарядной инфраструктуры и электромобильности в регионе», – отметил председатель АПОЭ Армен Сафарян.

В Подмосковье уже накоплен значительный опыт развития зарядной сети и взаимодействия с участниками рынка. Новое соглашение позволит систематизировать эту работу, учитывать практический опыт операторов и производителей и совместно вырабатывать решения для дальнейшего развития электротранспорта в регионе.