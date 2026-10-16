На Кубани ищут подрядчика для строительства подъезда к порту Темрюк за 8 млрд рублей

На Кубани объявлен конкурс на строительство новой автомобильной дороги, которая улучшит транспортное сообщение с морским портом Темрюк. Начальная максимальная цена контракта составляет 8 млрд рублей, финансирование выделят из регионального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 2 ноября 2026 года. Подрядчик выполнит весь комплекс строительных работ поэтапно. Завершить реализацию проекта планируют в начале декабря 2029 года, когда объект будет полностью готов к постоянной эксплуатации.

Новая трасса разгрузит существующие маршруты и обеспечит стабильный подвоз грузов к портовым терминалам. Современный подъездной путь примет возросший поток грузового транспорта, сделает логистику быстрее и безопаснее, а также разгрузит улицы самого города от транзитных машин.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.