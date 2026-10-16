На трассе Р-217 «Кавказ» отремонтируют мост через Терек
Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации одобрила проект капитального ремонта моста через реку Терек на 510 км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в Северной Осетии-Алании.
Ремонтируемое мостовое сооружение находится вблизи села Эльхотово в Кировском районе Республики в 55 км к северо-западу от Владикавказа, а также недалеко от Эльхотовских ворот, у границы с Кабардино-Балкарской Республикой.
«По проекту длина моста составит более 177 м, а ширина – более 23 м. Число полос движения – четыре, а также запроектированы два технических прохода шириной по 0,75м», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Сергей Домницкий.
Общая длина ремонтируемого участка составит 300 м. Также запланировано создание очистных сооружений и подпорных стен на правом и левом берегах реки.
На время капитального ремонта основного сооружения для движения будут доступны две полосы на временном металлическом мосту.
Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» федерального дорожного агентства»
Генеральный проектировщик – производственный кооператив – проектно-технологический институт «РОСТОВАВТОДОРПРОЕКТ»