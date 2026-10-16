На трассе Р-217 «Кавказ» отремонтируют мост через Терек

16 окт. 2026, 18:00
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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 Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации одобрила проект капитального ремонта моста через реку Терек на 510 км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в Северной Осетии-Алании.

Ремонтируемое мостовое сооружение находится вблизи села Эльхотово в Кировском районе Республики в 55 км к северо-западу от Владикавказа, а также недалеко от Эльхотовских ворот, у границы с Кабардино-Балкарской Республикой.

«По проекту длина моста составит более 177 м, а ширина – более 23 м. Число полос движения – четыре, а также запроектированы два технических прохода шириной по 0,75м», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Сергей Домницкий.

Общая длина ремонтируемого участка составит 300 м. Также запланировано создание очистных сооружений и подпорных стен на правом и левом берегах реки.

На время капитального ремонта основного сооружения для движения будут доступны две полосы на временном металлическом мосту.

Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» федерального дорожного агентства»
Генеральный проектировщик – производственный кооператив – проектно-технологический институт «РОСТОВАВТОДОРПРОЕКТ»

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