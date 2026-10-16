Петр Конюшенко: Минэнерго готово содействовать строительству собственной генерации для новых промышленных проектов

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко выступил на сессии «От стихийного роста к системному переосмыслению», состоявшейся в рамках Российской энергетической недели.

Он рассказал о возможностях развития собственной генерации для промышленных потребителей и подходах к обеспечению новых проектов необходимыми энергетическими мощностями.

В дискуссии также приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев, представители Группы РОСНАНО, Госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «Т Плюс» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Основные тезисы:

Минэнерго поддерживает инициативы по строительству собственной генерации для обеспечения потребностей промышленных предприятий;

Министерство готово оказывать содействие в подборе энергетических компаний-партнеров и проработке возможных моделей реализации таких проектов, в том числе в формате совместных предприятий;

Совместно с электросетевыми компаниями проработаны возможности подключения новых потребителей в регионах, располагающих свободными сетевыми мощностями. В частности, речь идет о площадках с доступной мощностью порядка 30–50 МВт, подключение к которым может быть организовано оперативнее, чем реализация проектов на сотни мегаватт, требующих длительной подготовки инфраструктуры.

«Мы за распределенное строительство, и для этого у нас есть возможности в различных регионах страны, где есть профицит и свободные сетевые мощности. Мы вместе с коллегами, генерирующими и сетевыми компаниями, готовы помочь и подсказать, как решить этот вопрос», — подчеркнул Петр Конюшенко.

Также замминистра пригласил представителей отраслей к дальнейшему диалогу с Минэнерго и энергетическими компаниями и обратил внимание на то, что практическая реализация новых проектов позволит в том числе оценить их экономические параметры и сопоставить эффективность строительства собственной генерации и подключения к действующей энергосистеме.