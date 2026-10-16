Продажи устройств промышленной безопасности у бизнеса выросли почти в 10 раз

Онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру проанализировал динамику продаж в категории «Электрика и свет» по России за июнь–сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В B2B-сегменте наиболее высокие темпы роста показали устройства промышленной безопасности, техника автоматизации, промышленная блокировка и электротехническая продукция.

Наиболее заметно среди корпоративного сегмента выросли продажи устройств промышленной безопасности — почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эту подкатегорию входят, например, магнитные и RFID-датчики безопасности. Далее по темпам роста следуют техника автоматизации — в 2,3 раза, промышленная блокировка — в 2,1 раза и электротехническая продукция — в 1,9 раза.

Продажи B2B-клиентам в подкатегории «Электротовары», в которую входят антенны, звуковое оборудование, комплектующие для ПК, периферийное оборудование и прочее, выросли примерно на 42%. Продажи источников бесперебойного питания, а также товаров для молниезащиты и заземления увеличились на 38% в каждой подкатегории. Положительную динамику показали разветвители и адаптеры (+31%) и кабеленесущие системы (+28%).

Продажи устройств электропитания тоже увеличились — на 24%, систем безопасности и умного дома — на 23%, электромонтажной продукции — на 22%, устройств защиты, контроля и управления — на 21%. В подкатегории коммутационного оборудования прирост составил 19%, щитового оборудования — тоже 19%.

«Рост продаж в категории “Электрика и свет” может быть связан со стремлением бизнеса обеспечить бесперебойную работу объектов и их безопасность. Резервное питание и защита оборудования помогают снизить риски простоев. Также на фоне летних пиковых нагрузок на сети компании могли активнее закупать ИБП, устройства электропитания и защиты оборудования. Дополнительный вклад в динамику вносит переход корпоративных закупок в онлайн, так как бизнесу важно приобретать необходимые товары в одном месте, видеть актуальные цены и получать заказы в нужные сроки», — прокомментировали аналитики ВсеИнструменты.ру.

О Компании

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса в сфере строительства, производства и услуг, предлагающий широкий ассортимент по выгодным ценам. Лидер* российского E-commerce DIY-рынка** («do it yourself» или «сделай сам») по объему онлайн-выручки, а также ведущий игрок по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков. Компания предлагает клиентам мгновенный онлайн-доступ к наиболее широкому на рынке ассортименту DIY-товаров с высоким качеством по конкурентным ценам, а также своевременную и экономически эффективную доставку товаров по всей стране за счет развитой, оптимизированной под DIY-вертикаль выделенной логистической инфраструктуры.

ВсеИнструменты.ру предлагает клиентам наиболее широкий ассортимент DIY-товаров, насчитывающий более 2 млн SKU от 15 тыс. брендов, включая ведущие мировые марки. Продуктовый ассортимент отличается высокой диверсификацией, охватывая широкий спектр товарных категорий – от инструментов и электрики до узкоспециализированного крупногабаритного промышленного и иного оборудования для B2B-клиентов и профессионалов.

Бизнес компании базируется на интегрированной технологической платформе собственной разработки, пронизывающей каждый из ключевых бизнес-процессов, которая является краеугольным камнем для обеспечения кратного роста и операционной эффективности бизнеса, а также поддержания высокого качества клиентского сервиса.

* По данным исследования INFOLine "Рынок DIY РФ 2024 года”.

** Рынок DIY (Do It Yourself) включает направления строительства, ремонта, отделки, декорирования, электрики и освещения, садоводства и благоустройства, крепежа, создания и монтажа мебели, климатических систем и отопления, инструментов, спецодежды, складского оборудования и станков, а также многое другое.