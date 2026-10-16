Роман Маршавин: Россия готова расширять энергетическое сотрудничество со странами Южного Кавказа

Замминистра энергетики Российской Федерации Роман Маршавин принял участие в круглом столе «Платформа «3+3»: энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе», состоявшемся в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».

Формат «3+3» — региональная площадка для взаимодействия шести стран: России, Ирана, Турции, Армении, Азербайджана и Грузии. Его цель — содействие развитию регионального сотрудничества, укреплению доверия и поиску практических решений по вопросам, представляющим взаимный интерес. Развитие энергетического диалога в рамках платформы открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов в ТЭК.

Участники мероприятия, среди которых - представители энергетических ведомств государств и компаний отрасли, обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества в регионе, укрепление межгосударственных связей, обмен технологиями и реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Роман Маршавин отметил, что страны региона обладают значительным потенциалом для развития взаимодействия в энергетике благодаря исторически сложившимся связям и взаимосвязанности инфраструктуры.

«Со многими странами у нас рынок и энергосистема создавалась как общая. Практически с каждой страной у нас есть взаимосвязанность в плане инфраструктуры и линии электропередач, газопровода, нефтепровода», — подчеркнул замминистра.

По его словам, важным преимуществом сотрудничества является возможность взаимной поддержки в периоды сезонного роста спроса на энергоресурсы.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения технологического сотрудничества, включая обмен компетенциями, подготовку кадров и развитие совместных проектов в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе.

«Как неоднократно подчеркивал Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, наша страна готова делиться всеми технологиями, которые у нас есть», — отметил представитель Минэнерго России.

Роман Маршавин также подчеркнул значимость сотрудничества в области энергетической безопасности, в том числе защиты критической инфраструктуры от киберугроз.

Кроме того, в числе перспективных направлений взаимодействия названы развитие трансграничной газовой инфраструктуры и поставок энергоресурсов.

По словам замминистра, состоявшийся круглый стол призван стать отправной точкой для регулярного диалога по энергетической тематике в рамках платформы «3+3».