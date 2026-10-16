Россия и Монголия укрепляют энергодиалог

3 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провёл переговоры с Министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и Министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели.

Россия является крупнейшим энергетическим партнёром Монголии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экспорта электроэнергии из России, реализация гидроэнергетического потенциала Монголии и сотрудничество в области атомной энергетики. 

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса, в том числе для атомной отрасли, а также обмену опытом в обучении персонала.

Стороны также рассмотрели вопросы научно-технологического развития, внедрения передовых цифровых решений, интеграции возобновляемых источников энергии в электрические сети и применения систем накопления электроэнергии. 

Важной темой стало 50-летие объединения энергосистем России и Монголии.

По итогам встречи состоялось подписание контракта между ГАО «ТЭЦ-3» и ООО «Интер РАО – Экспорт» на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

«Этот проект имеет стратегическое значение не только для развития центральной энергосистемы Монголии, но и для укрепления российско-монгольских торгово-экономических отношений в целом. Уверен в успешной реализации контракта и последующей реконструкции ТЭЦ-3. Со своей стороны подтверждаем готовность оказывать необходимую поддержку сотрудничеству наших компаний», – отметил Сергей Цивилев.

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