Россия и Монголия укрепляют энергодиалог

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провёл переговоры с Министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и Министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели.

Россия является крупнейшим энергетическим партнёром Монголии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экспорта электроэнергии из России, реализация гидроэнергетического потенциала Монголии и сотрудничество в области атомной энергетики.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса, в том числе для атомной отрасли, а также обмену опытом в обучении персонала.

Стороны также рассмотрели вопросы научно-технологического развития, внедрения передовых цифровых решений, интеграции возобновляемых источников энергии в электрические сети и применения систем накопления электроэнергии.

Важной темой стало 50-летие объединения энергосистем России и Монголии.

По итогам встречи состоялось подписание контракта между ГАО «ТЭЦ-3» и ООО «Интер РАО – Экспорт» на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.