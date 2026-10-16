Сергей Цивилев и Рустам Минниханов обсудили развитие энергокомплекса Татарстана

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» провел рабочую встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Обсуждалось обновление генерирующих мощностей и электросетевого комплекса региона. Были рассмотрены актуальные вопросы производства энергетического оборудования на предприятиях Татарстана, а также аттестация выпускаемой продукции. Отдельно участники встречи отметили необходимость формирования долгосрочного заказа.

«Сегодня важно выбирать наилучшие проектные решения, обладающие потенциалом для долгосрочного применения», - сказал Глава Минэнерго.

Кроме того, была рассмотрена инициатива присвоения одному из энергообъектов Республики имени заслуженного энергетика Николая Баныкина. Также речь шла о подготовке форума «Энергопром», который пройдёт в Казани в 2027 году. Согласно достигнутым договоренностям, в ближайшее время будет проведено заседания оргкомитета форума.