Сергей Цивилев провел рабочую встречу с Ириной Гехт

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в ходе рабочей встречи обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, освоение новых месторождений углеводородов и вопросы социально-экономического развития округа.

Отдельное внимание уделили началу опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения. Старт проекту дал Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в ходе рабочей поездки в НАО в начале октября.

«Освоение месторождения имеет стратегическое значение для развития ресурсной базы Арктической зоны и укрепления энергетической безопасности страны», - отметил Министр.

Также в ходе встречи затронули перспективы освоения новых месторождений нефти и газа, развитие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, а также увеличение добычного потенциала региона.

Кроме того, стороны обсудили обеспечение надежного топливоснабжения населенных пунктов с учетом климатических и логистических особенностей Арктики и готовность энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Важной темой стало социально-экономическое развитие региона. Сергей Цивилев и Ирина Гехт рассмотрели вопросы социальной ответственности недропользователей, в том числе участия нефтегазовых компаний в развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни жителей округа.

В 2029 году Ненецкий автономный округ отметит 100-летие со дня образования. Указ о праздновании юбилейной даты в марте 2026 года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Подготовка к 100-летию станет важным этапом в дальнейшей работе по развитию региона, укреплению его инфраструктуры и созданию условий для повышения комфорта жизни людей.