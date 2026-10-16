Специалисты «Россети Юг» подготовили к зиме 27 подстанций Краснодара и прилегающих к нему районов

С начала года в рамках ремонтной программы и подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» провели техническое обслуживание оборудования на 27 крупных питающих центрах и отремонтировали 23 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ.

На подстанциях в Краснодаре, сельских округах города Горячий Ключ, Динском и Северском районах Краснодарского края, а также городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея энергетики отремонтировали основное и вспомогательное оборудование, провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Работы выполнены с применением современных высокотехнологичных материалов и комплектующих отечественного производства.

На ЛЭП специалисты Краснодарских электрических сетей заменили более 4,3 тысячи изоляторов, 67 км провода и грозозащитного троса. Грозотрос – заземленный протяженный молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи над проводами. Он предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии, которые могут стать причиной технологических нарушений.

Чтобы снизить риск травмирования птиц, которые используют опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования, энергетики смонтировали на ЛЭП 30 птицезащитных устройств.

От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчистили 111 га охранных зон воздушных ЛЭП.