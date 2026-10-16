Технологический суверенитет в энергетике: решения Подмосковья на РЭН‑2026

Масштабный региональный стенд «Энергия перемен Подмосковья» привлек много внимания на выставке РЭН-2026, которая проходит в эти дни в Гостином дворе. Проект реализуется Министерством энергетики региона совместно с ведущими отраслевыми партнёрами — АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», НПП «АНТРАКС» и компанией «Реватт».

Энергосистема Московской области — одна из крупнейших в стране: она обслуживает 9 миллионов потребителей, занимая второе место в РФ, включая 188 тысяч предприятий, 2,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства и 56 тысяч многоквартирных домов. В регионе эксплуатируется более 6,5 тысяч социально значимых объектов. По итогам 2025 года объём потребления электроэнергии достиг 66 млрд кВт·ч — это максимальный показатель среди всех субъектов Российской Федерации.

«Мособлэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Подмосковья, управляющая более чем 56 тысячами километров кабельных и воздушных линий электропередачи и 15 200 подстанциями. Компания обеспечивает электроэнергией 4,4 миллиона человек; объём переданной электроэнергии в 2025 году составил 16,3 млрд кВт·ч.

На региональном стенде «Мособлэнерго» представили «Портал цифровых услуг» — единое цифровое окно для жителей и бизнеса Московской области. Сервис позволяет в режиме реального времени отслеживать статус заявок на технологическое присоединение, получать персонализированные рекомендации по энергоэффективности и консультироваться с виртуальным помощником по вопросам энергоснабжения. Ещё одна инновация - цифровая модель электросети — ДИС «Модус» — комплексная платформа для управления эксплуатацией электросетевого хозяйства. Система объединяет электронную паспортизацию оборудования, цифровые схемы электрических сетей (CIM‑модель), диспетчерское управление, планирование технического обслуживания, мобильные инструменты для осмотров и единую среду хранения эксплуатационной документации.

Подмосковье уверенно удерживает позиции лидера по социальной газификации: на сегодня газом обеспечены более 3 тысяч населённых пунктов. За последние пять лет к газоснабжению подключено более 250 тысяч жителей, при этом ежегодно в региональную программу включаются более 70 новых населённых пунктов. Газификацию Подмосковья обеспечивает АО «Мособлгаз» — одна из крупнейших газораспределительных компаний России. Она эксплуатируетя более 67 тысяч километров газопроводов и обслуживает 2,9 миллиона абонентов, 1,3 тысячи промышленных предприятий и свыше 12 тысяч объектов коммунально‑бытовой сферы. Ежегодный объём транспортировки газа превышает 16 млрд м³.

На РЭН-2026 «Мособлгаз» представил демостойку с газовыми котлами «Могучий» собственного производства. Преимущества оборудования – разработка с учетом многолетнего опыта специалистов компании, оптимальное соотношение цена-качество и высокая надежность. Также прошла презентация комплексного решения «Энергия под ключ» по автономной генерации электричества на природном газе. Компания предлагает строительство котельных с газопоршневыми установками «под ключ»: от проектирования до сервисного обслуживания.

Также на стенде представлена электрозарядная станция РЕОН-80 от компании-разработчика «Реватт». Станция позволяет одновременно заряжать два электромобиля, поддерживает основные отраслевые стандарты, оснащена системой удалённого мониторинга и рассчитана на круглогодичную эксплуатацию в различных климатических условиях. На счету компании — более 2 000 произведённых зарядных станций мощностью от 22 кВт до 480 кВт, созданных на базе собственных передовых разработок. Отметим, что Московская область занимает первое место в России по числу публичных зарядных локаций — их насчитывается 1 354.

Научно‑производственное предприятие «АНТРАКС, специализирующееся на интеллектуальных системах для энергетики, презентовал интерактивный стенд, имитирующий работу комплексной системы САПР по расстановке интеллектуальных аппаратов на воздушной линии. Решение направлено на снижение потерь от аварийных отключений и повышение надёжности электроснабжения. Посетители смогут в реальном времени увидеть, как система моделирует размещение оборудования и прогнозирует эффективность работы сети.

Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области: