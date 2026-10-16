В 2026 году в энергосистеме России планируется ввести более 4,6 ГВт новой генерации

Об этом Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий заявил на Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергии и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026-2027 годов».

Совещание прошло в Москве в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя–2026» под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.

«В этом году планируемый объем ввода генерации почти в четыре раза больше, чем в 2025 году. Уже введено более 2,2 ГВт, в том числе блок №7 Курской АЭС мощностью 1,3 ГВт. До конца года должно быть введено еще почти 2,4 ГВт генерации. При этом, помимо ВИЭ, это и пусковые объекты модернизации и нового строительства, в том числе на Дальнем Востоке – Шкотовская, Партизанская, Южно-Якутская тепловые электростанции, которые очень нужны к зиме в этом макрорегионе», – отметил Федор Опадчий.

Продолжается и сетевое строительство, в том числе реализация решений для обеспечения прогнозируемого спроса в Москве. Всего в энергосистеме с января по сентябрь завершено строительство 77 электросетевых объектов напряжением 110–500 кВ. До конца года ожидается завершение работ еще по более 30 объектам напряжением 220 кВ.

Также в своем докладе глава Системного оператора охарактеризовал режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме России на текущий момент.

Федор Опадчий отдельно остановился на задачах по подготовке к ОЗП в ОЭС Востока и в юго-восточной части ОЭС Сибири, подчеркнув, что одним из важнейших условий успешного прохождения предстоящего отопительного сезона является безаварийная работа генерации.