В Истре повысили надежность электроснабжения котельной и жилого сектора
Более 150 жителей деревни Трусово, котельная, здание территориальной администрации, а также предприятия малого и среднего бизнеса на Железнодорожной улице в муниципальном округе Истра обеспечены стабильным электроснабжением. Специалисты компании «Мособлэнерго» в середине октября завершили комплекс технических мероприятий в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. От обновленной распределительной сети запитаны около 50 частных домовладений, коммунальная инфраструктура и коммерческие объекты округа.
В ходе производственных работ энергетики смонтировали 1,6 километра воздушной линии электропередачи на участке между трансформаторными подстанциями № 209 и № 219. Неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный провод (СИП), установили семь новых железобетонных опор и смонтировали устройства заземления. СИП обладает повышенной механической прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
Проведённый капитальный ремонт позволил существенно повысить устойчивость распределительной сети к климатическим факторам и свести к минимуму вероятность технологических нарушений. Выполненные мероприятия обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии в частные домовладения, а также гарантируют надежную работу котельной, поддерживая стабильную подачу тепла в дома жителей деревни Трусово и прилегающих территорий в предстоящий отопительный сезон.
«Современное село и малый город — это не только жилые дома, но и котельные, административные здания, предприятия малого и среднего бизнеса. Все эти объекты нуждаются в надежной энергетической основе. Обновление распределительной сети в Истре, которое мы завершили, — это вклад в комплексное развитие территории. Мы заменили устаревший провод на современный самонесущий изолированный, который обладает повышенной механической прочностью и устойчивостью к нагрузкам, установили новые опоры и смонтировали устройства заземления. Такие решения позволяют существенно повысить устойчивость сети к климатическим факторам и снизить затраты на обслуживание. Мы видим, что там, где обновляется инфраструктура, появляются новые возможности для жизни и работы. Эту работу мы будем продолжать в каждом округе», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.