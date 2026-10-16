В Истре повысили надежность электроснабжения котельной и жилого сектора

Более 150 жителей деревни Трусово, котельная, здание территориальной администрации, а также предприятия малого и среднего бизнеса на Железнодорожной улице в муниципальном округе Истра обеспечены стабильным электроснабжением. Специалисты компании «Мособлэнерго» в середине октября завершили комплекс технических мероприятий в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. От обновленной распределительной сети запитаны около 50 частных домовладений, коммунальная инфраструктура и коммерческие объекты округа.

В ходе производственных работ энергетики смонтировали 1,6 километра воздушной линии электропередачи на участке между трансформаторными подстанциями № 209 и № 219. Неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный провод (СИП), установили семь новых железобетонных опор и смонтировали устройства заземления. СИП обладает повышенной механической прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

Проведённый капитальный ремонт позволил существенно повысить устойчивость распределительной сети к климатическим факторам и свести к минимуму вероятность технологических нарушений. Выполненные мероприятия обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии в частные домовладения, а также гарантируют надежную работу котельной, поддерживая стабильную подачу тепла в дома жителей деревни Трусово и прилегающих территорий в предстоящий отопительный сезон.