«Автодор» продолжит расширение сети скоростных трасс России

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание наблюдательного совета государственной компании «Автодор». Участники рассмотрели результаты работы с начала года и определили основные задачи дальнейшего развития сети скоростных магистралей, сообщается на сайте Правительства России.

Одним из ключевых проектов станет продление трассы М-12 «Восток» до Тюмени. Завершить соответствующие работы планируется в 2026 году.

«В этом году планируем продлить М-12 до Тюмени: от Санкт-Петербурга до Тюмени будет 2670 км освещённой скоростной дороги без единого светофора», — отметил Марат Хуснуллин.

По данным Правительства, дороги «Автодора» сохраняют высокий уровень грузового трафика, в том числе на М-12. Компания также продолжает работу по повышению безопасности движения и развитию территорий вдоль действующих и строящихся магистралей.

В 2026 году «Автодор» завершил строительство транспортной развязки на 593-м км трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области. Новый объект связал скоростную магистраль с региональной дорогой Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга.

До конца года госкомпания также намерена приступить к непосредственной реализации проекта второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга — КАД-2. Ожидается, что новый маршрут позволит улучшить транспортную ситуацию в Ленинградской области. Кроме того, «Автодор» рассматривает другие перспективные проекты дальнейшего расширения российской сети скоростных автодорог.