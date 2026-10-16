«Объединенная энергетическая компания» представила технологические разработки на Российской энергетической неделе

В рамках Российской энергетической недели на стенде Правительства Москвы в Гостином дворе АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК») представило интерактивный стенд с новейшими разработками для городской энергосистемы.

В первый день работы выставки экспозицию посетили заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Генеральный директор АО «ОЭК» Евгений Прохоров рассказал гостям о ключевых проектах компании.

Одним из таких проектов стала мобильная распределительная трансформаторная подстанция (МРТП). Это компактная подстанция на шасси Камаз, которую можно быстро доставить на место и подключить. Данное оборудование отечественного производства предназначено для временного или аварийного электроснабжения при ремонтах, чрезвычайных ситуациях или при строительстве. Подстанция работает с трансформаторами до 1600 кВА, обеспечивает автоматический ввод резерва и может питать до 24 трансформаторных подстанций, 300 зданий и 20 000 квартир.

Система единого точного времени (СЕТВ), обеспечивающая единое время во всей энергосистеме с точностью до 10 мс. Она не зависит от ГЛОНАСС/GPS: у системы есть собственный хранитель шкалы времени на основе водородного стандарта частоты. Даже при помехах спутниковому сигналу она сохраняет синхронность.

Еще одним проектом стала система автоматического повторного включения (АПВ), предназначенная для быстрого восстановления электроснабжения после срабатывания защиты. АПВ применяется на воздушных и смешанных линиях напряжением выше 1 кВ. АО «ОЭК» впервые внедрило такую систему на подстанции 220 кВ «Герцево» с использованием оптических трансформаторов тока и микропроцессорных терминалов для 13 линий 110–220 кВ. Это позволяет сократить время перерыва и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Также АО «ОЭК» была представлена синхронизация дизель-генераторных установок (ДГУ). Решение позволяет объединять несколько аварийных источников электроэнергии для запитывания крупных объектов. Можно синхронизировать до 32 установок, нагрузка распределяется автоматически пропорционально мощности каждой. Это удобно при внештатных ситуациях и когда нужно увеличить общую мощность.

Информация о проектах АО «ОЭК» демонстрировалась на интерактивном стенде, который был выполнен в формате сенсорного стола с прозрачным вертикальным экраном и набором физических фигурок, каждая из которых соответствует определенной теме. Пользователь ставит фигурку на активную зону — система считывает метку и запускает нужный сценарий. Управление происходит через сенсорный стол, а на вертикальном экране отображается анимация или схема.

Отдельно на другом сенсорном экране была представлена система мониторинга производственных процессов. С помощью специальной камеры и искусственного интеллекта она объективно оценивает рабочее время персонала и контролирует выполнение работ. В ходе пилота подтвердились такие функции, как классификация действий по фото-, аудиофиксации и датчикам, контроль техники безопасности, создание 3D-моделей объектов. Анализ показал, что 10–15% времени можно перевести из простоя в полезную работу, а автоматизация отчетности сокращает ручной труд до 80%, высвобождая около часа в сутки для профильных задач.

Все проекты направлены на повышение надежности, управляемости и эффективности городской энергосистемы. АО «ОЭК» продолжит внедрять эти и другие решения для бесперебойного электроснабжения Москвы.