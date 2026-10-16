«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией стрелковый клуб в Ломоносовском районе Ленинградской области

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 550 кВт мощности для электроснабжения нового спортивного стрелкового клуба в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

Энергетики построили и оборудовали двухсекционный кабельный киоск 0,4 кВ, проложили кабельные линии электропередачи 0,4 кВ, а также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Все использованное оборудование - российского производства.

Двухэтажный комплекс включает стрелковые галереи, учебные классы, конференц-зал, раздевалки и помещения для хранения оборудования.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф». 

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