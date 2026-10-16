«Россети Северный Кавказ» направят более 1,6 млн рублей на ремонт линии электропередачи в Назрановском районе Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 10 кВ в Назрановском районе республики. Общий объем финансирования технических мероприятий превысит 1,6 млн рублей.

Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения 8,4 тысячи жителей сельского поселения Экажево, а также шести социально значимых учреждений: четырех школ и двух детских садов.

Энергетики уже выполнили большую часть работ: обновили 101 устаревший изолятор и установили 21 новую опору. Кроме того, специалисты демонтировали 3,2 км ветхого провода, смонтировав вместо него самонесущий изолированный провод (СИП). До конца октября текущего года на ЛЭП заменят еще 2,6 км провода. Все использованное оборудование – российского производства.

Использование СИП существенно снижает риски технологических нарушений благодаря его устойчивости к сильным порывам ветра, налипанию снега и обледенению. Защитная изоляция исключает вероятность коротких замыканий при падении веток или схлестывании проводов, а также сводит к минимуму риски травматизма среди населения и животных. Кроме того, применение современного провода сокращает потери электроэнергии в сети и защищает инфраструктуру от незаконных подключений.